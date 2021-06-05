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Показан внешний вид нового удешевлённого флагмана Samsung S21 FEВыйдет в четырёх цветах
В сеть утекли рендеры смартфона Samsung Galaxy S21 FE. Стали известны цвета, в которых он выйдет.
Удешевлённый Samsung Galaxy S21 FE будет очень похож на своего «родителя» Galaxy S21. Выйдет он в четырёх цветах.
Ранее Galaxy S21 FE заметили в бенчмарке Geekbench с процессором Snapdragon 888, 6 ГБ оперативной памяти и Android 11.
По слухам, смартфон получит экран диагональю 6,41 дюйма, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, хранилище на 128 ГБ или 256 ГБ, поддержку 5G, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.
Вероятно, смартфон выйдет в четвёртом квартале 2021 года. В июле должно начаться его массовое производство. Устройство уже засветилось на мексиканской версии сайта Samsung.