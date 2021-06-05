Ранее Galaxy S21 FE заметили в бенчмарке Geekbench с процессором Snapdragon 888, 6 ГБ оперативной памяти и Android 11.

По слухам, смартфон получит экран диагональю 6,41 дюйма, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, хранилище на 128 ГБ или 256 ГБ, поддержку 5G, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Вероятно, смартфон выйдет в четвёртом квартале 2021 года. В июле должно начаться его массовое производство. Устройство уже засветилось на мексиканской версии сайта Samsung.