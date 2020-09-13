Показан внешний вид самого обычного Android-смартфона «от Microsoft»

На рендерах показано устройство с тонкими рамками и вырезом в экране под фронтальную камеру. На задней панели у него находится основная камера из одного модуля и вспышка. Можно заметить порт USB Type-C, динамики и кнопки управления.

Если бы такой смартфон вышел на рынок, он, скорее всего, остался бы незамеченным, в отличие от двухэкранного Surface Duo.