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Показан внешний вид самого обычного Android-смартфона «от Microsoft»
Но над таким компания не работает
Недавно в продажу поступил необычный смартфон Microsoft на Android — Surface Duo. Он оснащён двумя экранами и стоит дорого. Дизайнер попытался представить, как мог бы выглядеть самый обычный смартфон от Microsoft, и нарисовал концепт.
Потенциальное устройство назвали Microsoft Surface Solo. Так мог бы выглядеть Android-смартфон Microsoft, если бы компания не решила удариться в эксперименты.
На рендерах показано устройство с тонкими рамками и вырезом в экране под фронтальную камеру. На задней панели у него находится основная камера из одного модуля и вспышка. Можно заметить порт USB Type-C, динамики и кнопки управления.
Если бы такой смартфон вышел на рынок, он, скорее всего, остался бы незамеченным, в отличие от двухэкранного Surface Duo.