Показан женский смартфон будущего

Фронтальной камеры у смартфона не видно. Однако представить себе современное устройство без неё невозможно. Скорее всего, предполагается, что «фронталка» будет прятаться под экраном.

Основная камера устройства получила необычный дизайн — три датчика заключены в треугольный модуль. Больше ничего интересного в смартфоне нет. Конечно же, не стоит ожидать, что точно такой же аппарат когда-нибудь увидит свет. Однако представить нечто в похожем дизайне вполне можно.