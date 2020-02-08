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Показан женский смартфон будущего
Таковы представления инсайдеров
Известный инсайдер Ice Universe поделился своим видением женского смартфона будущего. Он показал рендеры такой модели.
Смартфон, конечно же, представлен в корпусе пурпурного цвета, который традиционно считается женским. Инсайдер также предполагает красную версию устройства. Экран у аппарата изящно изгибается по всем четырём краям. Диагональ у него, кстати, составляет 6,2 дюйма.
Фронтальной камеры у смартфона не видно. Однако представить себе современное устройство без неё невозможно. Скорее всего, предполагается, что «фронталка» будет прятаться под экраном.
Основная камера устройства получила необычный дизайн — три датчика заключены в треугольный модуль. Больше ничего интересного в смартфоне нет. Конечно же, не стоит ожидать, что точно такой же аппарат когда-нибудь увидит свет. Однако представить нечто в похожем дизайне вполне можно.