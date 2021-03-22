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Сегодня в 20:34
Показана необычная внешность старшей флагманской модели Huawei P50 Pro Plus
Особенно интересно выглядит камера
Дизайнер HoIIndi создал рендеры старшей флагманской модели грядущего смартфона Huawei P50 Pro Plus. Концептуальные изображения разрабатывались на основе предыдущих утечек и слухов.
В Huawei P50 Pro Plus встроен большой блок камер. Выглядит он необычно. На передней панели у смартфона видео вырез под фронталку. Также понятно, что экран у аппарата будет «стекать» на края.
Автор изобразил на смартфоне блок с пятью датчиками изображения. Среди них есть и перископный модуль с оптическим зумом. Расположение камер в блоке очень непривычное — датчики «раскиданы» под двум круглым зонам.
По слухам, младшая версия Huawei P50 получит процессор Kirin 9000L, а вот Huawei P50 Pro и P50 Pro+ — Kirin 9000E и Kirin 9000 соответственно.