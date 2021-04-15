Показана распаковка флагманского смартфона Xiaomi под водой

Напомним, Xiaomi Mi 11 Ultra защищён по стандарту IP68, а это значит, что смартфон должен выдержать 30 минут на глубине до 1,5 метра.

Устройство также оснащено процессором Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч.