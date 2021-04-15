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Сегодня в 14:55
Показана распаковка флагманского смартфона Xiaomi под водой
Он впервые получил защиту IP68
Недавно представленные флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra стали первыми у компании с официальным рейтингом IP, который указывает на защищённость от воды и пыли. Именно поэтому модель Mi 11 Ultra решили распаковать под водой.
Видео с распаковкой опубликовала сама Xiaomi. В ролике дайвер под водой достаёт из коробки Mi 11 Ultra. Смартфон при этом полностью функционирует, несмотря на погружение. Раньше подобные распаковки устраивал оператор T-Mobile. Он делал это со смартфонами Samsung Galaxy.
Напомним, Xiaomi Mi 11 Ultra защищён по стандарту IP68, а это значит, что смартфон должен выдержать 30 минут на глубине до 1,5 метра.
Устройство также оснащено процессором Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч.