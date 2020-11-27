Показана разница между новыми смартфонами серии Redmi Note 9

Всего в серию вошли Redmi Note 9 4G, and Note 9 5G и Note 9 Pro 5G. При их разборке стало ясно, что в первых двух моделях применяется пластиковая крыша, а в третьей используется стекло. Также на крышке 4G-модели есть плёнка для рассеивания тепла, а у 5G-моделей она установлена над батареями.

Что касается камеры, то Redmi Note 9 4G имеет три разделённых датчика, в то время как у других моделей все модули собраны вместе в общем блоке. Чипсет и память установлены на матплате, покрытой медной фольгой. Смартфоны используют разные процессоры — Qualcomm и Mediatek.

Что интересно, 4G-модель получила самый большой аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. У Note 9 5G установлена батарея на 5000 мАч, а у Note 9 Pro 5G — на 4820 мАч.