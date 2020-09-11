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Показана разница между оптическим и цифровым зумом в камерах смартфонов

Действительно ли оптическое увеличение лучше?
Издание PhoneArena показало разницу между оптическим и цифровым зумом в камере смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Это устройство, как утверждает производитель, имеет пятикратный оптический зум. Автор материала PhoneArena взял Galaxy Note 20 Ultra с собой на прогулку и сделал несколько фотографий. На одном снимке журналист просто выбрал 4,9-кратное приближение, то есть цифровое. На другом — использовал пятикратный оптический зум.

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Цифровой зум

Фото: PhoneArena

Хоть фотография с цифровым приближением выглядит неплохо, второй образец всё же явно выделяется на её фоне. На нём цвета насыщеннее, а детали выглядят более чётко.

Вот ещё примеры фотографий:

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Цифровой зум

Фото: PhoneArena

В итоге автор пришёл к выводу, что разница тут действительно есть. И лидирует явно оптический зум.