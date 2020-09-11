Показана разница между оптическим и цифровым зумом в камерах смартфонов

Это устройство, как утверждает производитель, имеет пятикратный оптический зум. Автор материала PhoneArena взял Galaxy Note 20 Ultra с собой на прогулку и сделал несколько фотографий. На одном снимке журналист просто выбрал 4,9-кратное приближение, то есть цифровое. На другом — использовал пятикратный оптический зум.