Показана разница в скорости работы между iPhone 6s и iPhone 11 Pro

Конечно, всерьёз сравнивать эти два смартфона абсолютно нечестно. iPhone 6s работает на процессоре Apple A9, выполненном по 14-нм техпроцессу. iPhone 11 Pro — на процессоре Apple A13 Bionic, изготовленном по технологии 7-нм+. Преимущество последнего смартфона очевидно.

Поэтому, как и ожидалось, iPhone 6s проиграл старшему «брату». В тесте на скорость запуска приложений старая модель справилась со всеми задачами за примерно за пять минут. Новому iPhone 11 Pro на это потребовалось всего две минуты 41 секунда.

Впрочем, обычному пользователю эта разница может и не броситься в глаза во время использования старого аппарата.