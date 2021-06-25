Показана разница в скорости работы между первым и последним iPhone

Сравнение спецификаций этих смартфонов выглядит даже смешно. Против одноядерного процессора в первом iPhone выступает шестиядерный в iPhone 12, а против 128 МБ оперативной памяти — 4 ГБ.

Авторам было интересно посмотреть на скорость работы смартфонов. Они взяли роборуку и начали запускать на обеих моделей различные приложения.

Конечно, разница в скорости работы оказалась большой. Если iPhone 12 закончил первый круг за 40 секунд, то первый iPhone потратил на это 1 минуту 26 секунд. Итоговое время для iPhone 12 вышло в минуту, а для iPhone — в 2 минуты 29 секунд.