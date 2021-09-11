Показана вероятная внешность самого дешёвого iPhone с поддержкой 5G

Сообщается также, что iPhone SE 3 (или iPhone SE 2022) будет самым дешёвым айфоном с поддержкой 5G. Его стоимость должна оказаться даже ниже, чем у Apple iPhone 12 mini.

Судя по рендерам, предполагаемый iPhone SE 3 выглядит точно так же, как iPhone XR, однако у него немного изменён модуль камеры. Датчик изображения, кстати, будет один.