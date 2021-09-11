Показана вероятная внешность самого дешёвого iPhone с поддержкой 5G

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Сегодня в 17:52
Показана вероятная внешность самого дешёвого iPhone с поддержкой 5GiPhone SE 2022
Ранее появились сообщения о том, что Apple может выпустить новый iPhone SE в 2022 году. Он должен будет работать на процессоре Apple A14 Bionic, как у iPhone 12, и иметь поддержку 5G. В сети сегодня опубликовали рендеры такого смартфона.
Сообщается также, что iPhone SE 3 (или iPhone SE 2022) будет самым дешёвым айфоном с поддержкой 5G. Его стоимость должна оказаться даже ниже, чем у Apple iPhone 12 mini.
Судя по рендерам, предполагаемый iPhone SE 3 выглядит точно так же, как iPhone XR, однако у него немного изменён модуль камеры. Датчик изображения, кстати, будет один.
На рендерах iPhone SE 3 представлен в нескольких цветах: красном, оранжевом, зелёном, жёлтом, голубом, фиолетовом и т.д. Конечно, у смартфона будет вырез в экране под чёлку.