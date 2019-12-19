Показана внешность будущего флагмана Huawei

Изображения предоставил портал 91mobiles, ссылаясь на известного информатора OnLeaks. Согласно рендерам, новинки получат прямоугольный модуль камеры. Датчиков у модели P40 будет четыре. Что касается Pro-версии, то количество сенсоров пока не называется.

Huawei P40 будет оснащён дисплеем, размер которого предположительно колеблется в пределах от 6,1 до 6,2 дюйма. Оба смартфона получат порты USB Type-C и слоты для SIM-карты, 3,5-мм разъёма не будет.