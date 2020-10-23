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Показана внешность грядущего флагманского смартфона Samsung S21+
Выйдет в январе
Ресурс MySmartPrice опубликовал изображения грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21+. Анонс линейки ожидается в январе 2021 года.
Судя по слухам, новая серия будет состоять из моделей Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Благодаря рендерам мы можем увидеть внешность «среднего» представителя линейки.
Если судить по опубликованным изображениям, то Galaxy S21+ получит плоский дисплей и основной блок с тремя камерами. Оформление блока непривычное. Он расположен вертикально слева сверху в прямоугольной рамке. Фронтальная камера у Galaxy S21+ врезана в экран.
Также у смартфона будут физические кнопки управления на боковых гранях. На рендерах видны динамики и порт USB Type-C.
Ранее в сети писали, что смартфоны Galaxy S21 могут получить стилус. Однако на изображениях не видно слота под него.