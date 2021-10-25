Показана внешность грядущего гибрида смартфона и камеры Sony

В сети опубликовали рендеры устройства. К сожалению, подробности о нём неизвестны, но увидеть корпус аппарата уже неплохо.

В целом, Xperia Pro-1 очень похож на предыдущие флагманы Sony: смартфон высокий и узкий. А вот система камер отличается от того, что использовалось ранее. У Xperia 1 III, например, все объективы небольшие, массив камер смотрится аккуратно. У Xperia Pro-1 будет один большой объектив, судя по всему, с оптическим зумом.

Кроме того, к смартфону можно будет прикрепить небольшой дисплей, как у цифровой камеры. Так устройство можно будет использовать как полноценное оборудование для съёмки блогов, например.