Показана внешность грядущего гибрида смартфона и камеры Sony

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Показана внешность грядущего гибрида смартфона и камеры SonyЕго можно использовать как оборудование для блоггинга
Недавно Sony анонсировала смартфон с «лучшей в мире камерой» — Sony Xperia Pro-1. Как стало ясно, внешне он будет, скорее, похож на гибрид телефона и цифровой камеры.
В сети опубликовали рендеры устройства. К сожалению, подробности о нём неизвестны, но увидеть корпус аппарата уже неплохо.
В целом, Xperia Pro-1 очень похож на предыдущие флагманы Sony: смартфон высокий и узкий. А вот система камер отличается от того, что использовалось ранее. У Xperia 1 III, например, все объективы небольшие, массив камер смотрится аккуратно. У Xperia Pro-1 будет один большой объектив, судя по всему, с оптическим зумом.
Кроме того, к смартфону можно будет прикрепить небольшой дисплей, как у цифровой камеры. Так устройство можно будет использовать как полноценное оборудование для съёмки блогов, например.
Источник: Wccftech