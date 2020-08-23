Показана внешность грядущих флагманских смартфонов Huawei

Интернет-источники также пишут, что в качестве аппаратной основы для Huawei Mate 40 Pro выступит процессор Kirin 9000. Смартфон будет оснащён OLED-экраном диагональю 6,7 дюйма. Устройство может получить до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутренней флеш-памяти. Судя по рендерам, Huawei продолжит использовать во флагманах оптику Leica.

Напомним, анонс новинки ожидается в сентябре.