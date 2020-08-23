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Показана внешность грядущих флагманских смартфонов Huawei
Круглая камера и экран-«водопад»
В интернете опубликовали качественные рендеры грядущих флагманских смартфонов Huawei Mate 40 Pro. Изображения сделаны на основе моделей CAD и патентных рисунков.
По рендерам видно, что Huawei Mate 40 Pro получит экран с загнутыми на бока корпуса краями, круглый блок основной камеры и двойную фронтальную камеру.
Интернет-источники также пишут, что в качестве аппаратной основы для Huawei Mate 40 Pro выступит процессор Kirin 9000. Смартфон будет оснащён OLED-экраном диагональю 6,7 дюйма. Устройство может получить до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутренней флеш-памяти. Судя по рендерам, Huawei продолжит использовать во флагманах оптику Leica.
Напомним, анонс новинки ожидается в сентябре.