Показана внешность нового бюджетного смартфона Samsung с камерой на 48 Мп

Рендерами поделился блогер OnLeaks. По изображениям видно, что Galaxy A41 получит Infinity-U дисплей с вырезом для селфи-камеры. Сам экран, вероятно, будет иметь диагональ в 6 или 6,1 дюйма. Боковые рамки у смартфона тонкие, нижняя утолщённая. Габариты аппарата таковы — 150 x 70 x 7,9 мм. Толщина корпуса составит 8,9 мм.

Задняя панель устройства, похоже, покрыта глянцевым поликарбонатом. Смартфон имеет основную камеру в прямоугольном модуле, которая включает в себя три сенсора и вспышку. Один из датчиков будет 48-Мп. Не исключено, что им окажется Samsung GM1 сенсор. Сканера отпечатков пальцев в корпусе не видно, так что он может быть встроенным в экран.