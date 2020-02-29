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Показана внешность нового бюджетного смартфона Samsung с камерой на 48 Мп
Немного похож на Galaxy S20
В сети давно ходят слухи о том, что Samsung скоро выпустит новые устройства серии Galaxy A, в том числе Galaxy A41. Теперь инсайдер показал внешность этого нового бюджетного смартфона с камерой на 48 Мп.
Рендерами поделился блогер OnLeaks. По изображениям видно, что Galaxy A41 получит Infinity-U дисплей с вырезом для селфи-камеры. Сам экран, вероятно, будет иметь диагональ в 6 или 6,1 дюйма. Боковые рамки у смартфона тонкие, нижняя утолщённая. Габариты аппарата таковы — 150 x 70 x 7,9 мм. Толщина корпуса составит 8,9 мм.
Задняя панель устройства, похоже, покрыта глянцевым поликарбонатом. Смартфон имеет основную камеру в прямоугольном модуле, которая включает в себя три сенсора и вспышку. Один из датчиков будет 48-Мп. Не исключено, что им окажется Samsung GM1 сенсор. Сканера отпечатков пальцев в корпусе не видно, так что он может быть встроенным в экран.