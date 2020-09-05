Показана внешность нового недорогого смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Смартфон показали с двух сторон. Передняя панель оснащена экраном с вырезом под фронтальную камеру слева. На задней панели располагается тройная основная камеру в круглом блоке. Имеется пометка «48 Мп», что, видимо, является характеристикой основного датчика камеры.

По ранним утечкам известно, что Redmi Note 10 может получить процессор Snapdragon 765G. Хотя некоторые источники и называли платформу MediaTek Dimensity 820. Также ожидается поддержка 5G. Redmi Note 10 приписывают 8 ГБ оперативной памяти и фирменную оболочку MIUI 12 на основе операционной системы Android 10.