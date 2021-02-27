Показана внешность нового «неубиваемого» смартфона Samsung
Изображением поделился инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass). Кроме того, Galaxy Xcover 5 получил сертификацию Bluetooth SIG. То есть устройство близко к выходу. К сожалению, регуляторы не опубликовали характеристики смартфона. Но благодаря им стало известно, что он будет поддерживать Bluetooth 5.0 и выйдет в двух моделях — SM-G525F и SM-G525_DS. Предполагается, что последняя будет двухсимочным вариантом, а первая получит процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной памяти и Android 11.
Также по слухам, Galaxy Xcover 5 будет оснащаться 5,3-дюймовым HD+ экраном, 64 ГБ хранилища, слотом под карту microSD и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, который можно будет заменить. Также смартфон получит основную 16-Мп камеру и 5-Мп селфи-камеру. Будет у него и модуль NFC. Конечно, по традиции, Galaxy Xcover 5 будет защищён по военному стандарту США MIL-STD-810G. Стоимость его составит 300 евро.