Показана внешность нового «неубиваемого» смартфона Samsung

Изображением поделился инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass). Кроме того, Galaxy Xcover 5 получил сертификацию Bluetooth SIG. То есть устройство близко к выходу. К сожалению, регуляторы не опубликовали характеристики смартфона. Но благодаря им стало известно, что он будет поддерживать Bluetooth 5.0 и выйдет в двух моделях — SM-G525F и SM-G525_DS. Предполагается, что последняя будет двухсимочным вариантом, а первая получит процессор Exynos 850, 4 ГБ оперативной памяти и Android 11.