Показана внешность нового смартфона-раскладушки с гибким экраном Samsung

Концептуальными изображениями поделился ресурс LetsGoDigital. Ожидается, что новая модель смартфона-раскладушки с гибким экраном будет называться Samsung Galaxy Z Flip 3.

На рендерах изображено устройство, дизайном напоминающее смартфоны линейки Galaxy S21 (да, они ещё не представлены, но мы уже знаем о них многое). Конечно, в Galaxy Z Flip 3 будут и черты предшественника. В новом смартфоне будет увеличена площадь вспомогательного экрана. Существенные изменения претерпит блок камер.

Пока неясно, когда именно Samsung презентует новинку.