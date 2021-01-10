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Сегодня 10:43
Показана внешность нового смартфона-раскладушки с гибким экраном Samsung
Пока это концептуальные изображения
Первым складным смартфоном, который Samsung представит в 2021 году, скорее всего, станет преемник Samsung Galaxy Z Flip. В сети появились рендеры устройства, созданные на основе доступной об аппарате информации.
Концептуальными изображениями поделился ресурс LetsGoDigital. Ожидается, что новая модель смартфона-раскладушки с гибким экраном будет называться Samsung Galaxy Z Flip 3.
На рендерах изображено устройство, дизайном напоминающее смартфоны линейки Galaxy S21 (да, они ещё не представлены, но мы уже знаем о них многое). Конечно, в Galaxy Z Flip 3 будут и черты предшественника. В новом смартфоне будет увеличена площадь вспомогательного экрана. Существенные изменения претерпит блок камер.
Пока неясно, когда именно Samsung презентует новинку.
LetsGoDigital