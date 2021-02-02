Показана внешность первого складного смартфона Xiaomi с гибким экраном

СМИ пишут, что гибкий смартфон Xiaomi имеет кодовое название cetus. Коммерческим же его именем может стать Xiaomi Mi Mix Fold. Устройству приписывают AMOLED-экран разрешением 2480 х 1860 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Также у Xiaomi Mi Mix Fold будет дополнительный небольшой экран на задней части корпуса.

Ожидается, что смартфон получит камеру Sony на 50 Мп. Она будет сопровождаться ультраширокоугольным и телефото модулями. В качестве аппаратной основы для Mi Mix Fold выступит процессор Snapdragon 888.