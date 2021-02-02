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Сегодня 16:20
Показана внешность первого складного смартфона Xiaomi с гибким экраном
Предполагаемый Mi Mix Fold
В сети опубликовали рендеры первого складного смартфона Xiaomi с гибким экраном. Его могут выпустить под именем Xiaomi Mi Mix Fold.
Изображениями поделился турецкий ресурс TechinDeep. Журналисты уточняют, что этот ресурс ранее уже доказал свою информированность по части реальных устройств. На этот раз TechinDeep использовал официальные чертежи из патента Xiaomi.
СМИ пишут, что гибкий смартфон Xiaomi имеет кодовое название cetus. Коммерческим же его именем может стать Xiaomi Mi Mix Fold. Устройству приписывают AMOLED-экран разрешением 2480 х 1860 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Также у Xiaomi Mi Mix Fold будет дополнительный небольшой экран на задней части корпуса.
Ожидается, что смартфон получит камеру Sony на 50 Мп. Она будет сопровождаться ультраширокоугольным и телефото модулями. В качестве аппаратной основы для Mi Mix Fold выступит процессор Snapdragon 888.