Показана внешность первого смартфона с подэкранной селфи-камерой

Согласно слухам, Axon 20 5G получит технологию Visionox по размещению камеры под дисплеем. По рендерам видно, что смартфон не имеет никаких вырезов в OLED-экране диагональю 6,92 дюйма и разрешением 1080 x 2460 пикселей. Толщину рамок аппарата сложно оценить, но, кажется, они будут достаточно тонкими.

Сканер отпечатков пальцев у смартфона тоже встроен в дисплей. На боковой грани заметны кнопки громкости и питания. На задней панели устройства расположена основная камера из четырёх модулей. Основной датчик здесь 64-Мп.