Показана внешность предполагаемого бюджетного iPhone SE 3

Конечно, эти изображения неофициальные, и доверять им на 100% нельзя. Но посмотреть на предполагаемый iPhone SE 3 всё равно любопытно.

iPhone SE второго поколения был представлен в прошлом году. Сообщается, что продажи этой модели превысили ожидания аналитиков. Вероятно, поэтому Apple решила выпустить продолжение серии.