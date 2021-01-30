Телефоны
Сегодня 12:10
Показана внешность предполагаемого бюджетного iPhone SE 3
Доверять этому до конца не стоит
В сети ходят слухи, что Apple готовится представить третье поколение iPhone SE в ближайшие пару месяцев. Источники уже опубликовали рендеры устройства.
Конечно, эти изображения неофициальные, и доверять им на 100% нельзя. Но посмотреть на предполагаемый iPhone SE 3 всё равно любопытно.
iPhone SE второго поколения был представлен в прошлом году. Сообщается, что продажи этой модели превысили ожидания аналитиков. Вероятно, поэтому Apple решила выпустить продолжение серии.
Инсайдер Mac Otakara говорит, что третье поколение iPhone SE может быть анонсировано вместе с новой версией Apple AirPods Pro.
На рендерах iPhone SE 3 изображён с маленьким вырезом в экране, тонкими рамками и одиночной камерой. Есть вероятность, что смартфон сохранит Touch ID. Создатели рендеров также указали, что iPhone SE 3 будет оснащён 5,4-дюймовым OLED экраном.