Показана внешность самого дешёвого 5G-смартфона Samsung

Телефоны
Сегодня в 12:37
1 мин.
Показана внешность самого дешёвого 5G-смартфона SamsungВыйдет в начале 2022 года
Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy A13 5G. Он должен стать самой доступной моделью среди тех, что поддерживают работу в сетях пятого поколения. В интернете появились изображения устройства.
Galaxy A13 5G должен стать преемником Galaxy A12, анонсированного в ноябре 2020 года. Благодаря рендерам стало известно, что Samsung решила обновить дизайн смартфона.
Как видно по изображениям, Galaxy A13 5G получил тройную основную камеру — у Galaxy A12 была четверная. Смартфон будет оснащаться 6,48-дюймовых FHD+ LCD дисплеем с вырезом под фронтальную камеру. Сообщается, что у Galaxy A13 5G будет установлен процессор Dimensity 700 5G и до 6 ГБ оперативной памяти.
Что касается камер, то ожидаются модули на 50 Мп, 5 Мп (ультраширик) и 2 Мп (датчик глубины). Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Упоминается даже поддержка 25-Вт быстрой зарядки.
Galaxy A13 5G может выйти в январе 2022 года по цене от $290 в США.