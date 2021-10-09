Показана внешность самого дешёвого 5G-смартфона Samsung

Что касается камер, то ожидаются модули на 50 Мп, 5 Мп (ультраширик) и 2 Мп (датчик глубины). Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Упоминается даже поддержка 25-Вт быстрой зарядки.

Galaxy A13 5G может выйти в январе 2022 года по цене от $290 в США.