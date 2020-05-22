Показана внешность следующего флагманского смартфона Samsung Note 20

Рендеры опубликовал сайт Pigtou совместно с инсайдером xleaks7. Сообщается, что габариты смартфона таковы: 161,8 x 75,3 x 8,5 мм. Это значит, что Galaxy Note 20 лишь на полмиллиметра толще, чем Note 10.

Новые рендеры опровергают ранние слухи о том, что новинка Samsung может выйти с подэкранной фронтальной камерой. На рисунках отлично виден вырез в экране посередине. У смартфона будут тонкие рамки и дисплей диагональю 6,7 дюйма. Камера Note 20 похожа на ту, что была установлена в S20.

Напомним, релиз нового флагмана ожидается в августе этого года.