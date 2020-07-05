Показана внешность второго поколения гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold

Ролик с моделью смартфона опубликовал в Twitter информатор Бен Гескин (Ben Geskin). В видео грядущее устройство показано со всех сторон. По рендерам видно, что в новом поколении смартфона разработчики избавились от недостатков первого. Внешний дисплей теперь занимает большую часть поверхности передней панели, а камера размещены в более компактном вырезе в основном экране.

По слухам, Galaxy Fold 2 оснастят дисплеем диагональю 7,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц и дисплеем диагональю 6,2 дюйма с частотой 60 Гц.