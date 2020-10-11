Показано фото, сделанное на грядущий флагманский смартфон Huawei

Напомним, что вчера стала известна дата презентации новой флагманской линейки смартфонов Huawei. Она состоится 22 октября в 15:00 по московскому времени. Ожидается, что в серии будут модели Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. В основе смартфонов будет лежать новый процессор Kirin 9000, изготовленный по 5-нм технологии. Из-за санкций США против Huawei, есть предположения, что это будет последний фирменный флагманский процессор компании.