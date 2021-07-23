Показано фото, сделанное на новейший флагманский смартфон Huawei

Также Huawei напомнила дату презентации и подчеркнула способность устройства улавливать «каждый решающий момент».

Ранее стало известно, что P50 Pro получит основную камеру с четырьмя модулями. Это основной датчик Sony IMX800, дополнительные OVA64A OmniVision, перископ с 5-кратным увеличением и сенсор ToF.

Кроме того, известно, что в смартфоне будет использоваться оптика производства Leica. Ещё, по слухам, Huawei P50 Pro будет оснащён изогнутым экраном диагональю 6,7 дюйма, процессором Kirin 9000 5G (а потом Snapdragon 888 4G, и аккумулятором ёмкостью 4300 мАч.