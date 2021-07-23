Показано фото, сделанное на новейший флагманский смартфон Huawei

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Сегодня в 13:29
Показано фото, сделанное на новейший флагманский смартфон HuaweiHuawei P50 Pro
Huawei опубликовала фотографию, сделанную на камеру грядущего Huawei P50 Pro. Этот смартфон представят 29 июля.
На фото запечатлены два фехтовальщика. Снимок сделан в движении. Его сопровождает подпись «Волнующие моменты, каждая секунда на счету».
Huawei
Также Huawei напомнила дату презентации и подчеркнула способность устройства улавливать «каждый решающий момент».
Ранее стало известно, что P50 Pro получит основную камеру с четырьмя модулями. Это основной датчик Sony IMX800, дополнительные OVA64A OmniVision, перископ с 5-кратным увеличением и сенсор ToF.
Кроме того, известно, что в смартфоне будет использоваться оптика производства Leica. Ещё, по слухам, Huawei P50 Pro будет оснащён изогнутым экраном диагональю 6,7 дюйма, процессором Kirin 9000 5G (а потом Snapdragon 888 4G, и аккумулятором ёмкостью 4300 мАч.