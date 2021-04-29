Показано, как долго заряжается смартфон с помощью солнечной батареи

Авторы похвалили конструкцию зарядного устройства Choetech. В него встроены четыре солнечные панели. Они могут разворачиваться в любых направлениях. То есть сама по себе технология довольно простая и удобная.

Минусом устройства оказалась очень низкая скорость зарядки. Даже в яркий солнечный полдень в Сан-Франциско смартфон Huawei Mate 10 Pro зарядился всего с 11% до 16% за 120 минут (!). Для сравнения, от стандартного порта USB 3.0 ноутбука этот же смартфон заряжается за 120 минут с 11% до 79%. Похоже, что полагаться на «солнечный зарядник» во время путешествий не стоит.

Помимо прочего, устройство Choetech довольно большое и тяжёлое. Заявленные 22 Вт выходной мощности могут вводить в заблуждение, потому что они разделены между двумя портами. На деле для зарядки одного устройства будет доступно до 10 или 11 Вт.