Показано, как слепые люди пользуются iPhone

Девушка в состоянии вести Twitter-аккаунт, пользоваться браузером, общаться в других соцсетях. У управлении гаджетом Кристи в основном ориентируется на слух.

Операционная система озвучивает всё, что происходит на экране. Чтобы Кристи случайно не нажала туда, куда не хотела, для выбора элементов необходим двойной или тройной тап.

Кроме того, в адаптированной iOS есть специальная клавиатура. Она представлена в горизонтальном виде на экране, девушка может брать смартфон как джойстик и вводить слова. У неё есть шесть клавиш с цифрами, разные комбинации которых соответствуют наборам точек в буквах шрифта Брайля. Также Кристи для управления использует скроллы.