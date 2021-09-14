Показаны 37 новых смайликов для Telegram, WhatsApp и других чатов

Но использовать их пока нельзя

Unicode выпустил 14-ю версию своего стандарта кодирования символов, включающую пакет из 37 новых эмодзи к тем, которые уже пользуются большой популярностью в мессенджерах. Версия также включает более 800 новых символов, а также поддержку менее известных языков и символов.