Показаны 37 новых смайликов для Telegram, WhatsApp и других чатов

Телефоны
Сегодня в 22:33
1 мин.
Показаны 37 новых смайликов для Telegram, WhatsApp и других чатовНо использовать их пока нельзя
Unicode выпустил 14-ю версию своего стандарта кодирования символов, включающую пакет из 37 новых эмодзи к тем, которые уже пользуются большой популярностью в мессенджерах. Версия также включает более 800 новых символов, а также поддержку менее известных языков и символов.
Среди новых эмодзи: лицо, сдерживающее слёзы, руки-сердца, индикатор низкого заряда батареи, руки в форме сердечка, рентгеновский снимок, объекты, подобные кораллам, и многое другое.
Хотя новый пакет дебютировал сегодня, его нельзя использовать в течение некоторого времени, в течение какого, не уточняется. Консорциум Unicode ожидает, что новый код будет широко распространён на компьютерах и мобильных телефонах в следующем году.