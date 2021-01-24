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Показаны четыре особенности фирменной операционной системы Huawei для смартфонов

Главная фишка HarmonyOS — тесное взаимодействие между разными устройствами
На конференции руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Ченглу (Wang Chenglu) продемонстрировал четыре особенности операционной системы HarmonyOS.

Ченглу сообщил, что одно из самых важных нововведений HarmonyOS — беспроводное соединение между разными девайсами. На конференции представитель Huawei показал, как можно подключиться со смартфона к «умной» плите. С мобильного телефона нужно лишь нажать NFC-метку, чтобы появился интерфейс для управления платой. Смартфон также поддерживает отображение рецептов.

Вторая продемонстрированная функция — возможность совместного шопинга на интернет-площадке JD. Когда пользователь открывает приложение JD, на другом смартфоне отображается точно также интерфейс для покупок. На втором устройстве даже не должно быть установлено то же приложение.

Третья функция — это трансляция онлайн-видео на телевизор со смартфона. Кроме того, HarmonyOS позволяет проводить многопользовательские конференции с презентациями.