Показаны четыре особенности фирменной операционной системы Huawei для смартфонов

Ченглу сообщил, что одно из самых важных нововведений HarmonyOS — беспроводное соединение между разными девайсами. На конференции представитель Huawei показал, как можно подключиться со смартфона к «умной» плите. С мобильного телефона нужно лишь нажать NFC-метку, чтобы появился интерфейс для управления платой. Смартфон также поддерживает отображение рецептов.

Вторая продемонстрированная функция — возможность совместного шопинга на интернет-площадке JD. Когда пользователь открывает приложение JD, на другом смартфоне отображается точно также интерфейс для покупок. На втором устройстве даже не должно быть установлено то же приложение.

Третья функция — это трансляция онлайн-видео на телевизор со смартфона. Кроме того, HarmonyOS позволяет проводить многопользовательские конференции с презентациями.