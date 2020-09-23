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Показаны фото невыпущенного PlayStation Phone 2
Прототип может быть вполне реальным
Почти десять лет назад Sony решила выпустить «настоящий» игровой смартфон. Это был так называемый PlayStation Phone, который официально продавался под именем Xperia Play. В 2012 году появились слухи о выходе продолжения устройства — Xperia Play 2, или PlayStation Phone 2. Однако смартфон так и не увидел свет. Теперь спустя восемь лет фотографии прототипа устройства появились в сети.
Фотографии опубликовали на сабреддите, посвящённом Xperia. Владелец девайса утверждает, что нашёл его в китайском секонд-хэнде. Проверить подлинность Xperia Play 2, кажется, невозможно. Однако в магазине утверждают, что у них есть связи в технологической отрасли.
Смартфон имеет такой же форм-фактор, как и у предшественника, — слайдер. Есть набор стандартных кнопок PlayStation и лого Xperia. Также есть загадочная кнопка 3D. Кроме того, спереди у устройства расположены сенсорные кнопки вместо физических, что согласуется с концепцией дизайна Xperia в те годы. Так что прототип может быть вполне реальным.