Показаны фото невыпущенного PlayStation Phone 2

Почти десять лет назад Sony решила выпустить «настоящий» игровой смартфон. Это был так называемый PlayStation Phone, который официально продавался под именем Xperia Play. В 2012 году появились слухи о выходе продолжения устройства — Xperia Play 2, или PlayStation Phone 2. Однако смартфон так и не увидел свет. Теперь спустя восемь лет фотографии прототипа устройства появились в сети.