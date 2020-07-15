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Сегодня 16:12
Показаны фото нового кабеля для зарядки iPhone
Он будет «плетёным»
В сети показали фото нового кабеля для зарядки iPhone с разъёмами USB-C и Lightning. Он должен появиться в комплекте поставки iPhone 12, который выйдут этой осенью.
От обычного кабеля новый будет отличать тканевая оплётка. Подобные Apple предлагает для Mac Pro. Ещё тканевая оплётка есть у кабеля питания колонки HomePod. Такой материал должен сделать кабель более долговечным.
Источники пишут, что кабель прошёл сертификацию Apple. Его длина составляет 1,05 м, а толщина 3,04 мм. Чуть толще, чем стандартный кабель для iPhone.
Напомним, по слухам, в коробках iPhone 12 покупатели не найдут зарядное устройство и наушники EarPods. Может оказаться, что новый кабель станет единственным аксессуаром в комплекте поставки смартфонов.