Показаны фото, сделанные на 100-Мп камеру нового флагмана Honor

Две фотографии были сделаны днём, а третья — ночью. В целом, они выглядят достойно. Пользователь, разместивший снимки в соцсети Weibo, также отметил, что фото были сжаты из-за публикации на веб-платформе. То есть в оригинале снимки должны быть ещё лучше.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что новые смартфоны Honor выйдут с предустановленными Google-сервисами.