Показаны фото, сделанные на 100-Мп камеру нового флагмана Honor

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06 июня в 14:58
Показаны фото, сделанные на 100-Мп камеру нового флагмана HonorHonor 50 Pro
Уже скоро Honor представит новые флагманские смартфоны серии Honor 50. У старшей модели линейки ожидается камера разрешением 108 Мп. Мы можем до анонса посмотреть, какие снимки она делает.
Ожидается, что в серии будет три модели — Honor 50SE, 50 и 50 Pro. Последней пророчат 108-Мп камеру. В сети опубликовали три снимка, сделанные на смартфон:
Две фотографии были сделаны днём, а третья — ночью. В целом, они выглядят достойно. Пользователь, разместивший снимки в соцсети Weibo, также отметил, что фото были сжаты из-за публикации на веб-платформе. То есть в оригинале снимки должны быть ещё лучше.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что новые смартфоны Honor выйдут с предустановленными Google-сервисами.