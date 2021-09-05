Показаны фото, сделанные на последний смартфон Google Pixel

Телефоны
Сегодня в 18:16
Показаны фото, сделанные на последний смартфон Google PixelК ним есть вопросы
Недавно Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6, ничего о них толком не рассказав. Впрочем, известно, что камера у них должна быть неплохой. В сети опубликовали первые примеры снимков, сделанные на новые смартфоны.
Фотографиями поделился сотрудник Google Захид Сабур (Zaheed Sabur). Сам он отозвался о снимках как о потрясающих. Можете оценить их самостоятельно:
В целом, снимки выглядят неплохо. Смущают только цветопередача и контрастность — мы ждём от Pixel 6 более естественные фотографии. Не исключено однако, что Сабур отредактировал снимки.
Напомним, Pixel 6 должны выйти на рынок 28 октября. В аппаратах будет установлен собственный процессор Google под названием Tensor. Стоимость смартфонов, скорее всего, будет высокой.