Показаны фото, сделанные на следующий флагманский смартфон Huawei

По словам инсайдера, оригинальное разрешение снимков равно 25 Мп. При этом, как утверждается, применялся байеровский фильтр, то есть разрешение сенсора может быть 100 Мп. Ранее также сообщалось, что Huawei P50 получит дюймовый датчик.

Стоит отметить, что фото были сделаны в хороших условиях освещённости. Судить о том, как будет снимать камера Huawei P50 в целом пока невозможно.