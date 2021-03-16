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Показаны фото, сделанные на следующий флагманский смартфон Huawei
Huawei P50
Инсайдер Rodent950 поделился в Twitter фотографиями, сделанными на камеру инженерного образца следующего флагманского смартфона Huawei P50.
На фото есть водяные знаки, что можно считать свидетельством подлинности снимков. Также там указана надпись «HarmonyOS». Ранее сообщалось, что именно Huawei P50 станет первым смартфоном компании с фирменной операционной системой.
По словам инсайдера, оригинальное разрешение снимков равно 25 Мп. При этом, как утверждается, применялся байеровский фильтр, то есть разрешение сенсора может быть 100 Мп. Ранее также сообщалось, что Huawei P50 получит дюймовый датчик.
Стоит отметить, что фото были сделаны в хороших условиях освещённости. Судить о том, как будет снимать камера Huawei P50 в целом пока невозможно.