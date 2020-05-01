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Вчера 20:37
Показаны фотографии на улучшенную камеру грядущего флагманского смартфона Xperia 1 II
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Показаны фотографии на улучшенную камеру грядущего флагманского смартфона Xperia 1 II. Его выход ожидают в конце текущего месяца.
Sony уже показала возможности камеры смартфона, поделившись материалами с японскими СМИ. Как пишет Notebookcheck, компания при создании устройства вдохновлялась опциями собственных фотоаппаратов Alpha.
Отмечается, что Xperia 1 II — первый смартфон Sony с оптикой ZEISS. Он имеет три датчика на 12 Мп и камеру 3D iToF. В частности, Xperia 1 II показывает лучшие результаты в съёмке при плохом освещении, чем предшественник модели:
СМИ сообщают, что Xperia 1 II будет поставляться с предустановленными приложениями для профессиональной съёмки. Ну, а пока мы можем посмотреть, как работает камера смартфона на видео: