Показаны фотографии на улучшенную камеру грядущего флагманского смартфона Xperia 1 II

Sony уже показала возможности камеры смартфона, поделившись материалами с японскими СМИ. Как пишет Notebookcheck, компания при создании устройства вдохновлялась опциями собственных фотоаппаратов Alpha.

Отмечается, что Xperia 1 II — первый смартфон Sony с оптикой ZEISS. Он имеет три датчика на 12 Мп и камеру 3D iToF. В частности, Xperia 1 II показывает лучшие результаты в съёмке при плохом освещении, чем предшественник модели: