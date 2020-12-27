Показаны фотографии производства первого iPhone в 2007 году

В 2007 году iPhone стал главным технологическим прорывом. Сотрудник Apple Боб Барроу (Bob Burrough) поделился фотографиями, которые показывают изнутри «фабрику айфонов». На четырёх снимках, опубликованных в Twitter, изображены последние этапы сборки. Скорее всего, фото были сделаны на предприятии Foxconn.

Если быть точнее, снимки показывают этап контроля качества и тестирования. Мы можем увидеть полки с айфонами, подключёнными по проводам. На одном фото можно разглядеть тестовое ПО на iPhone, а на другой то, как сотрудники подключают смартфоны к тестовому оборудованию.