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Показаны фотографии производства первого iPhone в 2007 году
Можно увидеть этап тестирования
В сети опубликовали фотографии 2007 года, которые показывают производственную линию первых моделей смартфонов Apple — iPhone.
В 2007 году iPhone стал главным технологическим прорывом. Сотрудник Apple Боб Барроу (Bob Burrough) поделился фотографиями, которые показывают изнутри «фабрику айфонов». На четырёх снимках, опубликованных в Twitter, изображены последние этапы сборки. Скорее всего, фото были сделаны на предприятии Foxconn.
Если быть точнее, снимки показывают этап контроля качества и тестирования. Мы можем увидеть полки с айфонами, подключёнными по проводам. На одном фото можно разглядеть тестовое ПО на iPhone, а на другой то, как сотрудники подключают смартфоны к тестовому оборудованию.
Боб Барроу — бывший инженер Apple. В 2017 году он обвинил компанию в том, что она стала более «иерархической».