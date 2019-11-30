Показаны фотографии с камеры будущего недорогого флагмана Redmi

По слухам, смартфон получит 30-кратный зум. И он, естественно, не будет полностью оптическим. Речь идёт о гибридном зуме.

Увеличенную надпись на снегу также опубликовал глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing). Если это кусок большой фотографии, то выглядит он достойно.