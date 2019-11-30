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Показаны фотографии с камеры будущего недорогого флагмана Redmi
До анонса ещё полторы недели
Сотрудник суббренда Xaiomi — Redmi — опубликовал в сети фотографии, сделанные на ожидаемый смартфон Redmi K30. Эти снимки отлично показывают возможности зума камеры устройства.
На фото запечатлена заснеженная дорожка во дворе. Для наглядности сотрудники написали на снегу «Redmi K30». Если на снимке без приближения надпись почти не видно, то на последнем буквы становятся отчётливо различимы.
По слухам, смартфон получит 30-кратный зум. И он, естественно, не будет полностью оптическим. Речь идёт о гибридном зуме.
Увеличенную надпись на снегу также опубликовал глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing). Если это кусок большой фотографии, то выглядит он достойно.
Напомним, недавно в сети появилось первое официальное изображение Redmi K30. На нём видно, что устройство имеет двойную селфи-камеру. Презентация новинки ожидается 10 декабря.