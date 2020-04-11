Недавно Huawei представила смартфоны серии P40, которые, как обычно, отличились характеристиками камер. Одной из основных изюминок модели P40 Pro Plus стал десятикратный оптический зум, а также способность выдавать 20-кратный гибридный зум и 100-кратный цифровой. Теперь мы можем посмотреть, как это работает в действительности: показаны фотографии со 100-кратным приближением, сделанные на последний флагман Huawei.