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Показаны фотографии со 100-кратным приближением, сделанные на последний флагман Huawei
Выглядит впечатляюще
Недавно Huawei представила смартфоны серии P40, которые, как обычно, отличились характеристиками камер. Одной из основных изюминок модели P40 Pro Plus стал десятикратный оптический зум, а также способность выдавать 20-кратный гибридный зум и 100-кратный цифровой. Теперь мы можем посмотреть, как это работает в действительности: показаны фотографии со 100-кратным приближением, сделанные на последний флагман Huawei.
На фотографиях такой зум позволяет рассмотреть даже самые отдалённые и мелкие детали. Здесь, например, можно увидеть мужчину и женщину на мосту, который сам-то выглядит небольшим на снимке без зума.
Напомним, что вчера в России стартовали официальные продажи смартфонов серии P40. Россияне могут купить две модели — Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Стоят они 49 999 рублей и 69 999 рублей соответственно.