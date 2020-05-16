Показаны фотовозможности будущего смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Стоит отметить, что недавно предполагаемый Redmi Note 10 5G уже появился в базе данных TENAA. Благодаря этому стало известно, что смартфон будет работать на процессоре линейки Dimensity 800. Кроме того, он получит экран диагональю 6,57 дюйма, а ещё квадратный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. Пока неясно, какие характеристики окажутся у Pro-версии.