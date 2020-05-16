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Показаны фотовозможности будущего смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Будет хороший зум
Только недавно Xiaomi презентовала для Европы модель Redmi Note 9 Pro, а в сети уже появляется информация о преемнике устройства. В частности, показаны фотовозможности будущего смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Снимками поделился сам глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibong). Из примеров становится ясно, что Redmi Note 10 Pro, на который они, как утверждают в СМИ, сделаны, сможет похвастаться хорошим зумом. Каким будет точный показатель приближения, пока неясно.
Стоит отметить, что недавно предполагаемый Redmi Note 10 5G уже появился в базе данных TENAA. Благодаря этому стало известно, что смартфон будет работать на процессоре линейки Dimensity 800. Кроме того, он получит экран диагональю 6,57 дюйма, а ещё квадратный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. Пока неясно, какие характеристики окажутся у Pro-версии.