Показаны изображения грядущего флагманского смартфона Xiaomi с мини-экраном рядом с задней камерой

Из видео стало ясно, что аппарат получит 120-кратный зум, как и Mi 10 Ultra. Основная камера будет представлена датчиками на 50 Мп, 48 Мп (широкоуголка) и 48 Мп.

Самое интересное в смартфоне — дополнительный маленький дисплей рядом с блоком основной камеры.