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Показаны изображения грядущего флагманского смартфона Xiaomi с мини-экраном рядом с задней камерой
Выглядит это очень интересно
Известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал рендеры грядущего флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. Изображения сделали на основе видео, которое слили в сеть вчера. На рендерах устройство предстаёт необычным смартфоном с мини-экраном около задней камеры.
Из видео стало ясно, что аппарат получит 120-кратный зум, как и Mi 10 Ultra. Основная камера будет представлена датчиками на 50 Мп, 48 Мп (широкоуголка) и 48 Мп.
Самое интересное в смартфоне — дополнительный маленький дисплей рядом с блоком основной камеры.
Помимо этого от Xiaomi Mi 11 Ultra ждут основной экран частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 20 Мп, поддержку 67-Вт беспроводной зарядки и 120-Вт проводной. Ёмкость аккумулятора устройства составит 5000 мАч. В качестве процессора выступит Snapdragon 888.