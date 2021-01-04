Показаны изображения первого за длительное время смартфона HTC

HTC в последнее время не балует покупателей обилием смартфонов, как та же Xiaomi. Более того, мы уже давно не видели от компании флагманских моделей. Desire 20 Pro таковой не являлась: она была оснащена процессором для среднебюджетных аппаратов (Snapdragon 665).

Судя по всему, Desire 21 Pro, изображение которого опубликовали на Slashleaks, тоже не будет флагманом. У смартфона есть каплевидный вырез под фронталку в экране и довольно широкие рамки. Журналисты отмечают, что большой «подбородок» может косвенно указывать на применение ЖК-экрана в смартфоне.