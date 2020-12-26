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Сегодня 18:06
Показаны качественные изображения следующего необычного гибкого смартфона Samsung
Когда выйдет, неизвестно
В сети опубликовали качественные рендеры следующего гибкого смартфона Samsung — Galaxy Z Fold 3. Это будет довольно необычное устройство, складывающееся три раза.
Также оно будет поддерживать стилус S Pen, как пишут СМИ. Сообщается, что рендеры нарисовали на основе изображений из патентной заявки Samsung. Конечно, есть вероятность, что такое устройство не выйдет на рынок в ближайшее время. Но посмотреть на него любопытно.
По рендерам видно, что у смартфона будет два экрана — один большой основной и второй дополнительный. Также у аппарата есть расположенная в необычном месте квадрокамера. На рендерах он изображён в двух расцветках.
Непонятно, насколько такой смартфон был бы удобен в использовании — наверняка, он получится довольным толстым.