Показаны качественные изображения следующего необычного гибкого смартфона Samsung

Также оно будет поддерживать стилус S Pen, как пишут СМИ. Сообщается, что рендеры нарисовали на основе изображений из патентной заявки Samsung. Конечно, есть вероятность, что такое устройство не выйдет на рынок в ближайшее время. Но посмотреть на него любопытно.

По рендерам видно, что у смартфона будет два экрана — один большой основной и второй дополнительный. Также у аппарата есть расположенная в необычном месте квадрокамера. На рендерах он изображён в двух расцветках.