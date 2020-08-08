Показаны качественные изображения смартфона Microsoft с двумя экранами

По слухам, Surface Duo поступит в продажу уже в течение месяца. Новые рендеры, по всему видимому, показывают устройство в финальном варианте, который поступит на полки магазинов.

По сравнению с тем, что Microsoft показывала в октябре, на новых изображениях у смартфона видно датчик вспышки справа в углу на втором экране. Также можно разглядеть датчик изображения.

На рендерах устройство изображено в открытом и закрытом виде.