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Показаны качественные изображения смартфона Microsoft с двумя экранами
Кажется, он скоро поступит в продажу
Выход Microsoft Surface Duo не за горами. Устройство получится необычное — оно будет выполнено в форме книжки. В сети показали качественные изображения грядущего смартфона Microsoft с двумя экранами.
По слухам, Surface Duo поступит в продажу уже в течение месяца. Новые рендеры, по всему видимому, показывают устройство в финальном варианте, который поступит на полки магазинов.
По сравнению с тем, что Microsoft показывала в октябре, на новых изображениях у смартфона видно датчик вспышки справа в углу на втором экране. Также можно разглядеть датчик изображения.
На рендерах устройство изображено в открытом и закрытом виде.
Согласно ранним утечкам, Surface Duo будет оснащён двумя 5,6-дюймовыми экранами, процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти.