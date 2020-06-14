Показаны макеты сразу пяти iPhone 2020 года

Ранее уже публиковались макеты четырёх вариантов iPhone линейки 2020 года. Новые макеты выполнены из другого материала, но похожи на старые. Дизайн у будущих iPhone напоминает внешность iPhone 4. Правда вот, «чёлка» в экране никуда не денется.

Также видно, что кнопка питания стала длиннее и перемещена теперь чуть ниже. Можно заметить разъём для зарядки и решётку динамиков.

Что касается пятого макета, то тут всё не слишком понятно. Возможно, на фото просто запечатлены две штуки одного макета.