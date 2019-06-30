Показаны модные аксессуары для «молодёжного» Xiaomi

Различных цветовых вариантов чехлов будет большое количество. Судя по изображению, они полупрозрачные с большой надписью «Xiaomi» вдоль чехла. Будет и простой прозрачный чехол, который не станет скрывать заднюю часть корпуса смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e, саму по себе довольно красивую.

Сообщается, что дизайн чехлов был разработан начинающими специалистами, студентами художественных училищ. Такой выбор неудивителен, ведь компания позиционирует свою новую линейку CC как «молодёжную».