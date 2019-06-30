Показаны модные аксессуары для «молодёжного» Xiaomi

Различных цветовых вариантов чехлов будет большое количество. Судя по изображению, они полупрозрачные с большой надписью «Xiaomi» вдоль чехла. Будет и простой прозрачный чехол, который не станет скрывать заднюю часть корпуса смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e, саму по себе довольно красивую.
Сообщается, что дизайн чехлов был разработан начинающими специалистами, студентами художественных училищ. Такой выбор неудивителен, ведь компания позиционирует свою новую линейку CC как «молодёжную».
Помимо чехлов Xiaomi представит небольшие полупрозрачные сумки разных расцветок. Видимо для отпетых модников.
Mydrivers.com