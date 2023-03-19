Показаны официальные фото нового флагманского смартфона Huawei P60

Видно, что в смартфоне установлена тройная камера. Большой средний объектив расположен внутри кольца. Верхний модуль может быть сверхширокоугольным, а нижний — перископным. Кроме того, островок камеры имеет брендинг «XMAGE» в правом нижнем углу.