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12:58, 19 марта 2023
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Показаны официальные фото нового флагманского смартфона Huawei P60

У него будет необычный дизайн

Запуск флагманской серии смартфонов Huawei P60 ожидается 23 марта, но компания уже официально раскрыла дизайн устройств.

Показаны официальные фото нового флагманского смартфона Huawei P60

Фото: Digital Chat Station

Промоматериалы демонстрируют заднюю часть смартфона текстурой корпуса под раковину. Это очень выделяет Huawei P60 на фоне остальных устройств.

Показаны официальные фото нового флагманского смартфона Huawei P60

Huawei

Видно, что в смартфоне установлена тройная камера. Большой средний объектив расположен внутри кольца. Верхний модуль может быть сверхширокоугольным, а нижний — перископным. Кроме того, островок камеры имеет брендинг «XMAGE» в правом нижнем углу.

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