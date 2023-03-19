Показаны официальные фото нового флагманского смартфона Huawei P60

12:58, 19 марта 2023
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Показаны официальные фото нового флагманского смартфона Huawei P60У него будет необычный дизайн
Запуск флагманской серии смартфонов Huawei P60 ожидается 23 марта, но компания уже официально раскрыла дизайн устройств.
Фото: Digital Chat Station
Промоматериалы демонстрируют заднюю часть смартфона текстурой корпуса под раковину. Это очень выделяет Huawei P60 на фоне остальных устройств.
Видно, что в смартфоне установлена тройная камера. Большой средний объектив расположен внутри кольца. Верхний модуль может быть сверхширокоугольным, а нижний — перископным. Кроме того, островок камеры имеет брендинг «XMAGE» в правом нижнем углу.