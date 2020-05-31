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Показаны официальные изображения нового недорогого смартфона Honor Play 4
Выйдет в трёх цветах
Уже 3 июня ожидается анонс новых устройств Honor в линейке Play. Будут представлены две модели — Honor Play 4 и Honor Play 4 Pro. Сегодня были показаны официальные изображения первой недорогой модели.
Постеры опубликовал в китайской соцсети Weibo менеджер компании. На них можно увидеть Honor Play 4 в трёх разных цветах: чёрном, синем и белом. Стоит отметить, что эти цвета переливаются и смотрятся любопытно.
Согласно ранним слухам, новый Honor Play 4 получит 6,81-дюймовый экран разрешением 1080 x 2400 пикселей, аккумулятор ёмкостью 4200 мАч, четверную камеру с датчиками на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Селфи-камера должна быть 16-мегапиксельной. Что касается процессора, то младшей модели линейки пророчат MediaTek Dimensity 800. У Pro, по слухам, должен быть флагманский Kirin 990.