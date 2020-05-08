Телефоны
Сегодня 18:21
Показаны первые фото, сделанные на грядущий смартфон Honor X10 с Эвереста
Телефон могут анонсировать 20 мая
Показаны первые фото, сделанные на грядущий смартфон Honor X10 с Эвереста. Этот телефон ещё не представлен официально.
Несколько дней назад исследовательская команда отправилась на Эверест ради научных изысканий. Однако в группе находились и фотографы. Они сделали снимки на два телефона Honor.
Один из них — это неанонсированный Honor X10 5G. Как отмечает издание GSMArena, это первые опубликованные в сети снимки, сделанные на смартфон.
Сообщается, что Honor X10 получил датчик Sony IMX600y разрешением 40 Мп.
Второй смартфон, который побывал на Эвересте, — это новый Honor 30 Pro+. Он уже использует датчик Sony IMX700 разрешением 50 Мп.
Анонс Honor X10 ожидается 20 мая. Скорее всего, он будет построен на процессоре Kirin 820, получит 6,63-дюймовый экран, четверную камеру и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч.