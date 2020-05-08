Показаны первые фото, сделанные на грядущий смартфон Honor X10 с Эвереста

Несколько дней назад исследовательская команда отправилась на Эверест ради научных изысканий. Однако в группе находились и фотографы. Они сделали снимки на два телефона Honor.

Один из них — это неанонсированный Honor X10 5G. Как отмечает издание GSMArena, это первые опубликованные в сети снимки, сделанные на смартфон.