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Показаны первые фото, сделанные на грядущий смартфон Honor X10 с Эвереста

Телефон могут анонсировать 20 мая
Показаны первые фото, сделанные на грядущий смартфон Honor X10 с Эвереста. Этот телефон ещё не представлен официально.

Несколько дней назад исследовательская команда отправилась на Эверест ради научных изысканий. Однако в группе находились и фотографы. Они сделали снимки на два телефона Honor.

Один из них — это неанонсированный Honor X10 5G. Как отмечает издание GSMArena, это первые опубликованные в сети снимки, сделанные на смартфон.

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Фото: GSMArena

Сообщается, что Honor X10 получил датчик Sony IMX600y разрешением 40 Мп.

Второй смартфон, который побывал на Эвересте, — это новый Honor 30 Pro+. Он уже использует датчик Sony IMX700 разрешением 50 Мп.

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Анонс Honor X10 ожидается 20 мая. Скорее всего, он будет построен на процессоре Kirin 820, получит 6,63-дюймовый экран, четверную камеру и аккумулятор ёмкостью 4200 мАч.

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