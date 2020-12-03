Показаны первые фотографии нового смартфона Xiaomi на флагманском процессоре 2021 года

Фото опубликовали на сайте утечек SlashLeaks. Рейтинг доверия к этому сливу составляет 100%. На снимок попала задняя панель Xiaomi Mi 11, а точнее верхняя её часть. Мы можем разглядеть блок камеры, который выполнен в форме квадрата, как у iPhone. Датчиков тут три, а ещё есть вспышка. Старшей версии смартфона приписывают наличие основного сенсора разрешением 108 Мп и дополнительного на 48 Мп со сверхширокоугольной оптикой.